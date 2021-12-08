Москва, 8 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Российское МВД рассчитывает на получение полномочий по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию. Это следует из письма, направленного МВД в Минпромторг, сообщает 8 декабря РИА Новости.

Prokuror-kaluga.ru Патроны

Речь идёт о внесении изменений в законодательство об оружии, в том числе — в статью 7 федерального закона «Об оружии», принятого в 1996 году. Предлагается наделить МВД полномочиями «по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям».

В настоящее время, пояснили в ведомстве, в законе нет закреплённой структуры, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Росгвардии предложили ужесточить проверки граждан при получении ими разрешения на оружие, чтобы оно не попало в руки экстремистов или террористов.

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