Кызыл, 8 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев с начала 2021 года, таким образом, достигло 16 289, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 52 заболевших мужчин — 28, женщин — 24. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 15, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 1», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 304 пациента, в том числе 38 детей и восемь беременных женщин. Состояние 74 из них оценивается как тяжёлое, 15 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда опустилась ниже 60%. На амбулаторном лечении, по данным на 8 декабря, остаются 190 больных, в том числе 60 детей и 11 пожилых граждан старше 65 лет.