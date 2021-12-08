Ульяновск, 8 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжат снижаться суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, 7 декабря в регионе лабораторно подтверждено 311 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 15 случаев меньше, чем было выявлено 6 декабря.

Охват тестированием на коронавирус остаётся на прежнем уровне. В Ульяновской области проведено 1 514 887 лабораторных тестов.

Отметим, что в настоящее время под наблюдением остаются 18 265 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области начинают переводить коечный фонд в ковидных госпиталях для оказания плановой помощи населению.