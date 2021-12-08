Биробиджан, 8 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Еврейской автономии резко увеличилось количество жителей, скончавшихся от коронавирусной инфекции. За сутки эта цифра стала больше на 14 из-за внесения в федеральный реестр 11 ранее умерших больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе оперативного штаба региона по коронавирусу.

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Ещё три человека скончались за сутки, заразились — 39. Болеют коронавирусом в данный момент 674 жителя ЕАО, из них госпитализированы 225. Коечный фонд заполнен на 63,9%. Пневмония выявлена у 302 пациентов, в том числе у семи детей. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены два пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской автономии на карантин закрыты десять классов. Цель ограничений — не допустить распространение коронавируса.