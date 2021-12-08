Вашингтон, 8 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов предпримут все необходимые усилия для того, чтобы не допустить захвата Тайваня Китаем. Об этом 8 декабря заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

«Что касается Тайваня, то все усилия, которые мы предприняли в течение последних восьми месяцев в Индо-Тихоокеанском регионе, также были направлены на предотвращение любого сценария, при котором Китай решит вторгнуться (на остров — ред.)», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Салливан отметил, что предотвращение вторжения Китая на Тайвань и якобы возможного «вторжения» России на Украину являются целью политики действующей администрации США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание военного присутствия Китая около Тайваня можно рассматривать как «репетицию» будущих планов страны.