Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Национальное агентство публичного реестра Грузии 7 декабря внесло в официальный реестр партию «Консервативное движение». Сообщение об этом было размещено на сайте этой политической силы.

Отношения России и Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«До этого регистрация была приостановлена в связи с необходимостью исправления определённых юридических нюансов, которые были исправлены в сроки, предусмотренные законодательством», — говорится в сообщении.

Партия была создана 20 ноября на учредительном собрании, на котором присутствовали более 300 делегатов. Председателем новой политсилы стал основатель медиа-платформы «Альт-Инфо» Зураб Махарадзе.

Стоит отметить, что «Альт-Инфо» выступает против продвижения ЛГБТ-ценностей. Целью партии «Консервативное движение» является создание в Грузии «христианской демократии». Она также выступают за диалог с Россией.

«Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, мы должны, конечно же, проводить прямой диалог с нашими абхазскими братьями, однако ключи этого конфликта находятся в Москве», — заявил Махарадзе на учредительном съезде.

Партию многие политики назвали «ультраконсервативной» и «пророссийской». Её потребовали запретить.

«Россия — оккупант, и существование этой партии — это национальный позор для всего», — заявила в Facebook экс-спикер парламента, лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.