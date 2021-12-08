Красноярск, 8 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 9 декабря ожидается очень сильный западный ветер. Порывы ветра достигнут 15−20 м/с, местами 22−27 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском УГМС.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

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Местами прогнозируется сильный снег, метель.

В Туруханском районе 9 декабря ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, метель. В центральных районах края днём местами порывы западного ветра 15−18 м/с. Также ожидается метель.

На дорогах центральных и южных районов региона гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области прогнозируются морозы.

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