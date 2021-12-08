Горно-Алтайск, 8 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 520.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 472 человека умерли непосредственно от COVID-19, причиной смерти остальных 48 пациентов стали сопутствующие заболевания на фоне заражения коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV02 за весь период пандемии составило 24 646, в том числе за минувшие сутки выявлено 43. Лидером по приросту стал Горно-Алтайск, где диагноз подтвердился у 16 местных жителей.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 64, за весь период — 22 394. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 890, за весь период — 338 933», — отметили в оперштабе.