Чита, 8 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Забайкальские власти отчитались о восстановлении всех 139 объектов, пострадавших от урагана, бушевавшего в регионе весной 2021 года.

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Как пояснил зампред правительства региона Сергей Гордеев, недавно был завершён ремонт последнего объекта в Оловяннинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14−15 марта 2021 года ураган нанёс значительные разрушения районам Забайкалья. Всего пострадало 139 объектов. Общая сумма ущерба составила порядка 88 миллионов рублей.

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