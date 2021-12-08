Улан-Удэ, 8 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Бурятии за последние сутки выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии, таким образом, подтверждён 71 621 случай инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 182 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Излечились от COVID-19 к настоящему времени 65 007 пациентов, в том числе 399 за минувшие сутки. По состоянию на 8 декабря, число контактных лиц в регионе составляет 13 631 человек.