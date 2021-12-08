Самара, 8 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах поддержали депутаты в Самарской области. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Самарской Губернской Думы.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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На заседании депутаты рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который направлен на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения коронавируса.

Ранее документ рассматривался на расширенном заседании комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, в котором приняли участие 16 депутатов областного парламента, представителей научного сообщества и практического здравоохранения, членов общественной комиссии по здравоохранению, областной Общественной палаты, профильных министерств и ведомств.

В соответствии с предлагаемым законопроектом, власти региона смогут устанавливать правила посещения учреждений культуры, объектов общественного питания и розничной торговли, а также массовых мероприятий. Для этого потребуются документы, подтверждающие наличие прививки от COVID-19, медицинского противопоказания или факт перенесённого заболевания.

«Большинством голосов законопроект был поддержан, решение областного парламента будет направлено в Государственную Думу Федерального Собрания РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре Совет Думы принял решение о направлении в регионы двух правительственных законопроектов — о ведении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В Госдуме отзывов ожидают до 14 декабря.