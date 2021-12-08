Владивосток, 8 декабря, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Приморье рост заражений коронавирусом не снижается — основная форма протекания болезни — ОРВИ. На 12% возросло число случаев коронавируса у детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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«На 35% возросло число случаев заражения коронавирусом у работников ЖКХ, в два раза — у людей, занятых в сфере транспорта. Снижение заболеваемости на 22% зафиксировано у офисных сотрудников», — пояснили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье план вакцинации от COVID-19 выполнен на 68,8%, первым компонентом привились 828 318 жителей края.