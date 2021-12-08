Оренбург, 8 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен значительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В начале октября числилось 10 тыс. случаев заболеваний, с 29 ноября по 5 декабря — уже 16 тысяч. Рост составил 60%. В связи с этим обсуждается вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщила глава минздрава Татьяна Савинова.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Она отметила, что в эпидсезоне 2021/2022 начали очень рано циркулировать вирусы гриппа. Первая находка зафиксирована в середине декабря. На 7 декабря в регионе зарегистрировано 144 случая заболеваемости гриппом.

Существенная доля заболевших ОРВИ и гриппом приходится на Оренбург. Роспотрбенадзор готовит письмо в мэрию о карантинных мерах. Планируется, что детей переведут на дистанционное обучение уже на этой неделе (до 12 декабря).

«Надеемся за полторы недели улучшить ситуацию по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ», — сказала министр.

Примечательно, что на фоне всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом происходит уменьшение числа заражений коронавирусом. По сравнению с октябрем в 3,5 раза сократилось количество пневмоний.