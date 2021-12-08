Пекин, , 06:17 — REGNUM Стабильный рост прибыли в сфере бытовой техники Китая наблюдался за первые 10 месяцев года, согласно последним данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

Старую бытовую технику ждёт переработка Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибыль составила 93,62 млрд юаней ($14,69 млрд), что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило министерство. Выручка достигла 1,39 трлн юаней, увеличившись на 18,9% в годовом исчислении за этот период.

Производство холодильников в Китае выросло на 0,3% в годовом исчислении до 74,12 млн единиц за 10-месячный период, в то время как производство стиральных машин достигло 69,69 млн единиц, что на 12,4% больше в годовом исчислении.