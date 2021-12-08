Токио, 8 декабря, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Решение о возможном присоединении к бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будет приниматься правительством Японии самостоятельно и в подходящее время. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 8 декабря заявил на пресс-конференции в Токио.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Высокопоставленному чиновнику был задан вопрос о реакции правительства Японии на решение Австралии присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине, ранее объявленному Соединёнными Штатами.

Хирокадзу Мацуно «Мы собираемся принять самостоятельное решение, изучив все факторы в подходящее время. На данный момент ещё ничего не определено».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Австралии присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине, объявленному США.