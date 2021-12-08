Минск, 8 декабря, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии рассчитывает, что жители республики не почувствуют продовольственного эмбарго, объявленного в ответ на санкции некоторых западных стран. Об этом 7 декабря заявил журналистам глава ведомства Владимир Колтович.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В соответствии с постановлением совета министров Белоруссии, в страну будет запрещён ввоз более 20 групп товаров из США, Канады, Норвегии, Албании, ряда других государств.

«Причина принятия данного постановления — продолжающееся санкционное давление на Беларусь и, по сути, это является вынужденной мерой», — сказал Колтович.

По его словам, перед введением эмбарго в Минске прошли консультации с государственными органами, поэтому импорт отдельных видов товаров будет переориентирован, другие будут производиться в странах, являющихся дружественными Белоруссии.