Кемерово, 8 декабря, 2021, 04:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области внесены изменения в действие мер против COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб.

Пресс-служба ККИ Проверка соблюдений антиковидных мер

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«С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе: с 7 декабря до 15 января возобновляется работа кафе и ресторанов в ночное время (с 23:00 до 06:00); с 13 декабря возобновляется работа фуд-кортов, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах (ранее им было разрешено работать навынос)», — говорится в оперативном сообщении.

Отмечается, что посещение этих организаций возможно при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.

При этом для получения услуг, которые предоставляются в гостиницах, туристических базах и в иных коллективных средствах размещения, постояльцам сейчас не требуется предъявлять вышеуказанные документы.