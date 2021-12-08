Пекин, , 03:37 — REGNUM Власти Китая в области гражданской авиации примут комплексные меры с целью содействия дальнейшему восстановлению отрасли, сообщает агентство Синьхуа.

Гражданская авиация Esan.edu.pe

Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) заявила, что будет стремиться стимулировать устойчивое и стабильное восстановление сектора, уделяя особое внимание профилактике и контролю за COVID-19, равно как и безопасной эксплуатации в отрасли.

Органы гражданской авиации разработают политику и меры поддержки для обеспечения выполнения приоритетных задач, таких как безопасная эксплуатация, предотвращение пандемии и борьба с ней, изучение потенциала рынка, повышение эффективности распределения ресурсов, возможности поддержки операций и другие.

Сектор гражданской авиации Китая остается вторым по величине в мире по объему пассажирских перевозок в течение 15 лет. Благодаря экономической устойчивости страны и эффективной борьбе с пандемией Китай лидирует в мировой отрасли гражданской авиации по восстановлению после воздействия COVID-19.

По состоянию на конец октября основные показатели отрасли, такие как общий оборот воздушного транспорта, пассажиропоток и объем перевозок, достигли 69,9%, 66,4% и 80,5% от годового целевого показателя, установленного CAAC.

Несмотря на в основном стабильные показатели, отрасль гражданской авиации Китая испытала значительные колебания из-за воздействия COVID-19 в стране и за рубежом. Непрерывное восстановление отрасли по-прежнему сталкивается с проблемами, говорится в сообщении CAAC.

В целях дальнейшего повышения жизнеспособности рынка, CAAC призывает авиакомпании, аэропорты и других отраслевых операторов внедрять дифференцированные и индивидуальные продукты обслуживания для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов.

Согласно CAAC, она также скорректирует политику в отношении воздушных маршрутов, рейсов, аэропортов и ресурсов с привлечением ключевого персонала для повышения эффективности распределения ресурсов.