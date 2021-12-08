Элиста, 8 декабря, 2021, 03:16 — ИА Регнум. В Калмыкии 8 декабря усилится ветер. Это следует из оперативного ежедневного сводного прогноза вероятности возникновения ЧС на территории степной республики.

Steve F Ветер

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По данным Калмыцкого гидрометцентра, местами в регионе ожидаются небольшие дожди, в ночные и утренние часы — туман. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду, в течение дня вероятны порывы до 18 метров в секунду.

Ночью в Калмыкии похолодает до +1…+6 градусов, днём воздух прогреется до +6…+11 градусов.