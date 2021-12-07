Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Неблагоприятные метеоусловия на полуострове Камчатка привели к продолжительной задержке вылетов семи рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово). Это следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы региона по состоянию на 10:45 по местному времени (01:45 мск) 8 декабря.

Алексей Иванов ИА REGNUM Аэропорт Петропавловска-Камчатского

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В настоящее время в списке задержанных рейсы в Усть-Камчатск, Никольское, Оссору, Озерную, Тигиль, Соболево, Усть-Хайрюзово. Первые два рейса не могут вылететь из Петропавловска-Камчатского с 25 ноября. На Тигиль и Соболево — со 2 и 3 декабря соответственно.

Напомним, что несколько последних дней погода на Камчатке находится под воздействием циклона, вызвавшего обильные осадки и усиление ветра. В горных районах полуострова объявлена лавинная опасность.

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