Минск, , 01:46 — REGNUM Мероприятия «по боевой готовности» начались в Белоруссии в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны постсоветской республики.

Реактивные системы залпового огня белорусской армии President.gov.by

«Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу, освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки и прибытия в подразделения», — сказано в официальном сообщении.

Минобороны Белоруссии рассказало об общей направленности занятий, которая «заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время».

В качестве основных целей занятий заявлены поддержание боевой и мобилизационной готовности органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей на требуемом уровне; повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков и умений командиров; обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.

Напомним, за постсоветский период белорусская армия не воевала ни дня. Она была создана из Белорусского военного округа Советской Армии согласно условиям, достигнутым в результате «беловежского сговора» 1991 года руководителями бывших УССР, БССР и РСФСР втайне от президента СССР Михаила Горбачёва.

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В интервью RT 30 ноября Александр Лукашенко заявил, что «НАТОвцы признают, что самая лучшая в Европе армия — белорусская, мы Россию не берём — это суперармия». Он также заявил, что армия Белоруссии насчитывает 70 тыс человек. На самом деле численность белорусской армии ниже, а НАТО никогда не делало заявленных Лукашенко констатаций.