Багдад, , 00:15 — REGNUM Власти Ирака могут в ближайшее время запретить на своей территории китайское приложение для просмотра коротких видео TikTok, поскольку оно «не учитывает предпочтений иракских пользователей». Об этом 7 декабря сообщил портал Mawazin news со ссылкой на свой источник.

TikTok Chantelle van Heerden

Кроме того, в Багдаде обвиняют социальную сеть в распространении непристойного контента, который «нежелателен для ряда возрастных групп». Вопрос о запрете TikTok рассматривается комиссией по СМИ и коммуникациям Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте суд Пакистана запретил TikTok в стране в связи с заявлением о распространении в сервисе записей с непристойным содержанием.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Пакистана запретили соцсеть TikTok