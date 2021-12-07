Гори, Грузия, 8 декабря, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в военном госпитале в городе Гори, объявил 7 декабря о том, что в знак протеста против произвола властей он отказывается от любого лечения. Об этом сначала заявил личный врач Саакашвили Николай Кипшидзе, а затем обращение Саакашвили было размещенно на его персональной странице в «Фейсбуке»

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками

"Сегодня утром был обнародован отчёт государственного инспектора, оштрафовавшего министерство юстиции за грубые нарушения моих прав.

Примерно через шесть часов после этого объявления в мою камеру зашли двое сотрудников 18-го учреждения, это были одни из тех, кто меня пытал. Они сообщили мне, что, поскольку я испортил аппарат давления, когда пытался себя защитить, когда они угрожали провести медицинские манипуляции против моей воли, департамент решил применить ко мне дисциплинарные меры, включая ограничение посещений и ограничение на просмотр телевизора.

После этого моя мать, у которой были все разрешения на то, чтобы войти и навестить меня, провела на улице около четырёх часов и была отправлена обратно в Тбилиси. Кроме того, мне не разрешали посещать моего личного врача около часа, пока не вмешалась администрация больницы.

Это их ответ на отчёт госинспектора. Их месть.

Поэтому я прекращу все лечение и не остановлю этот протест, пока они не отменят так называемые дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей ко мне!», — заявил Саакашвили.

Напомним, что сегодня, 7 декабря, Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала министерство юстиции и тюремное ведомство за публикацию видеосъёмок Саакашвили в тюрьме на 2 500 лари ($ 805).