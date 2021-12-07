Тифарити, , 23:46 — REGNUM Фронт ПОЛИСАРИО не будет принимать участия ни в каком мирном процессе, пока Королевство Марокко продолжает «акты террора» в отношении мирных жителей на оккупированных территориях Западной Сахары. Об этом заявил президент Сахарской Арабской Демократической Республики, генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали в письме, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передаёт 7 декабря Sahara Press Service.

Западная Сахара Sadr-russia.ru

«Упорство оккупационного государства Марокко в чудовищных преступлениях против сахарского гражданского населения без привлечения к ответственности или наказания за это серьёзно подрывает перспективы мирного процесса ООН и закрывает дверь к желаемому мирному решению деколонизации Западной Сахары. Разговоры о возобновлении мирного процесса в то время, когда сахарские гражданские лица и правозащитники подвергаются террору и актам невыразимой жестокости, бессмысленны», — указывается в письме.

Брахим Гали призвал не ждать, что Фронт ПОЛИСАРИО будет участвовать в каком-либо мирном процессе, пока Марокко «продолжает навязывать террор на оккупированных территориях Западной Сахары, а Организация Объединённых Наций хранит оглушительное и неоправданное молчание».

«Неспособность ООН и других заинтересованных сторон обеспечить немедленное прекращение практики террора и унижений, ежедневно применяемой в отношении сахарских правозащитников, не оставляет Фронту ПОЛИСАРИО иного выбора, кроме как принять соответствующие решения относительно своего участия в «политическом процессе», а также сотрудничества с Миссией ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС)», — добавил он.

Генсек Фронта ПОЛИСАРИО попросил Антониу Гутерриша довести содержание его письма до сведения членов Совета Безопасности ООН.

В начале декабря стало известно, что подразделения Народно-освободительной армии Западной Сахары возобновили обстрел марокканских сил на спорных территориях. Согласно заявлению командования, массированные артиллерийские удары были нанесены по позициям марокканских сил в населённых пунктах Умм Дрейга, аль-Махбас, Таджалат ат-Талх, Вади ад-Дамран и Умейтир-Ламхиназа, а также в районах Акад и Агуэра ульд Билал.