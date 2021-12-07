Санкт-Петербург, , 23:49 — REGNUM Бывший глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов заключен под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Такое решение принял 7 декабря Куйбышевский районный суд города, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС).

Иван Громов в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Громов возражал, пояснив, что заключение под стражу излишне», — отметили в ОПС. Срок меры обвиняемому определён по 6 февраля 2022 года.

По делу восьми эпизодах мошенничества также проходит родной брат Ивана Громова — Павел Громов. В отношении него следствие также ходатайствует о заключении под стражу.

Братьям Громовым инкриминируется восемь эпизодов мошенничества на общую сумму 165,5 млн рублей. Продолжается доследственная проверка еще по одному эпизоду на сумму 29 млн рублей.

«Общая сумма бюджетных денежных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 млн рублей», — отметили в ОПС, ссылаясь на данные следствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обвинение в отношении Громова и его брата относится к тому периоду времени, когда чиновник возглавлял комитет по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга. Последние пять лет Иван Громов возглавлял Петроградский район, а последний месяц перед арестом — Калининский район Санкт-Петербурга.

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