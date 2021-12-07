Тбилиси, 7 декабря, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Тбилисское сакребуло (муниципальное собрание) утвердило в прежнем составе городское правительство, сообщает 7 декабря грузинский телеканал «Формула».

LeontinaVarlamonva Здание сакребуло. Тбилиси

Обсуждение проходило в сакребуло весь день в чрезвычайно напряжённой обстановке. Между мэром столицы Кахой Каладзе и оппозиционными депутами неоднократно происходили перебранки, доходившие до взаимных оскорблений и обвинений в совершённых преступлениях.

Все заместители мэра столицы — Ираклий Хмаладзе, Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани и Андриа Басилая — сохранили свои посты. Были также утверждены руководители всех 11-ти городских служб.

Напомним, что оппозиционные депутаты выступили против сохранения прежнего состава городского правительства, обвинив его в коррупции. Правящая партия «Грузинская мечта» имеет в сакребуло 29 депутатских мандатов, а оппозиция — 21.