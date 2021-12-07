Лос-Анджелес, США, , 23:54 — REGNUM Американский актёр Джошуа Малина выступил с критикой своего коллеги Мела Гибсона. Об этом 7 декабря пишет New York Post.

Мэл Гибсон Цитата из к/ф «Закатать в асфальт». реж С. Крэйг Залер. 2018. США, Канада

Малина удивился тому факту, что Гибсон всё ещё может построить карьеру и сыграть в пятой части франшизы «Смертельное оружие». Артист призвал бойкотировать коллегу: «Если Гибсон снова будет руководить последним выпуском этой любимой франшизы, возможно, пора прекратить публиковать аналитические статьи о силе «культуры отмены», — говорит он.

«Неужели пришло время прославлять такого человека, как Мэл Гибсон?» — спрашивает Джошуа Малина. «Неужели воспоминания о его ненавистнических высказываниях исчезли, а воспоминания Голливуда о его кассовых сборах остались?» — негодует он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году Мел Гибсон позволил себе несколько антисемитских высказываний. За это он был подвергнут жёсткой критике со стороны коллег и поклонников.

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