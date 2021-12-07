Москва, , 22:51 — REGNUM 7 декабря издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство московского «Динамо» в ближайшее время продлит контракты с главным тренером Сандро Шварцем и спортивным директором Желько Бувачем. Новые соглашения будут рассчитано до 30 июня 2024 года.

Сандро Шварц возглавил «Динамо» 14 октября 2020 года, подписав двухлетний контракт до лета 2022 года. До «Динамо» немецкий специалист работал в «Эшборне» и «Майнце-05».

На данный момент «Динамо» с одиннадцатью победами и 35-ю очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В следующем восемнадцатом туре московский клуб сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».