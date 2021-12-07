Вашингтон, 7 декабря, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Министерство энергетики США повысило свой прогноз по среднему уровню добычи нефти в стране в 2021 году с прежних 11,13 млн баррелей до 11,18 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает 7 декабря управление энергетической информации ведомства (EIA).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Прогноз по добыче на 2022 год, напротив, понижен — с прежних 11,90 млн баррелей до 11,85 баррелей в сутки.

Напомним, в 2020 году средний уровень добычи нефти в Соединённых Штатах составил 11,28 млн баррелей в сутки.