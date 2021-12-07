Париж, , 22:40 — REGNUM 7 декабря в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Пари Сен-Жермен» — «Брюгге». Игра завершилась крупной победой парижского клуба со счетом 4:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Килиан Мбаппе (2', 7' Анхель Ди Мария) и Лионель Месси (38' Килиан Мбаппе, 76' пенальти). Единственный мяч гостей забил 28-летний бельгийский центральный полузащитник Матс Ритс после передачи Ноа Ланга.

Забив два гола в этом матче, Килиан Мбаппе побил рекорд Месси, став самым молодым игроком в истории, забившим 30 голов в Лиге чемпионов.

Желтые карточки получили Тило Керер, Ноа Ланг и Килиан Мбаппе. На матче работала испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилом. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Анхель Невадо Родригес.

Статистика матча («Пари Сен-Жермен"/ «Брюгге»)

Удары 15/12

Удары в створ 8/5

Владение 59%/41%

Угловые 7/4

Нарушения 9/8

Составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 49'), Верратти (Эбимбе, 84'), Вейналдум, Гейе (Паредес, 71'), Месси, Ди Мария (Эррера, 71'), Мбаппе (Икарди, 83').

«Брюгге»: Миньоле, Нсоки, Хендри, Рицца, Мата, Альварес (Мбамба, 69'), Ланг, Ванакен, Ритс (Ворвер, 69'), де Кетеларе, Сандра (ван дер Бремпт, 56').

«ПСЖ», одержав третью победу в группе и набрав одиннадцать очков, по итогам группового этапа занял вторую строчку в турнирной таблице группы A. «Брюгге» с четырьмя очками остался на последней позиции.