Республика Марий Эл. Данные о социально-экономическом положении городов и районов республики в первом квартале.
Марий Эл, 28 мая, 2002, 13:25 — ИА Регнум. Госкомстат РМЭ выпустил доклад о социально-экономическом положении городов и районов за январь-апрель 2002 г.
Индекс
промыш
ленного
производства в %
к январю-
апрелю
2001 г.
(круп. и
ср. пред.)
Строительство
жилых домов
Производство в
сельхозпредприятиях в % к январю-апрелю 2001 г.
Оборот
рознич
ной
торгов
ли в %
к янва
рю
апрелю
2001 г
Объем
платных
услуг
населе
нию, в
% к ян
варю-
апрелю
2001г
Инвеc-
стиции в
основной ка
питал в
январе-
апреле
2002 г
кв. м
общей
пло-
щади
в % к
январю
апрелю
2001 г.
мяса
молока
Всего
по республике
104,6
23700
152,6
101,0
117,8
106,1
100,0
142,3
города
Йошкар-Ола
106,8
15890
184,5
113,5
97,0
107,5
95,9
131,3
Волжск
127,2
-
-
-
-
107,8
107,1
69,3
Козьмодемьянск
122,6
152
-
-
-
118,1
114,0
174,6
районы
Волжский
65,8
2059
в 3,2 р.
51,4
104,6
97,6
97,8
135,7
Горномарийский
208,0
-
-
118,2
110,0
120,5
142,4
113,2
Звениговский
92,8
1285
174,1
108,2
119,2
82,7
100,4
148,7
Килемарский
102,4
58
-
51,6
78,8
128,6
114,0
183,7
Куженерский
93,5
35
16,3
67,3
113,6
101,9
108,7
51,6
Мари-Турекский
310,2
395
79,3
80,4
131,1
95,7
81,7
в 3,2 р.
Медведевский
98,3
716
169,7
111,5
115,3
112,0
122,4
в 2,7 р.
Моркинский
56,8
1345
в 2,4 р.
85,2
114,1
110,0
127,6
125,3
Новоторъяльский
-
333
16,0
64,9
120,5
104,9
130,2
в 2,1 р.
Оршанский
109,7
171
109,6
68,2
123,2
116,8
125,9
в 2,8 р.
Параньгинский
129,0
796
192,7
75,3
115,7
105,4
103,1
129,5
Сернурский
155,6
465
в 8,3 р.
79,4
119,0
102,5
114,9
160,8
Советский
112,8
-
-
125,6
135,0
88,1
119,3
41,9
Юринский
44,5
-
-
63,8
67,6
111,0
126,4
в 60,1 р.
Средняя начислен-ная заработная
плата в
марте, рублей
Просроченная задол
женность по заработной плате на 1 мая 2002 г., тыс. рублей
Численность безработных,
зарегистрированных в органах
службы
занятости
на 1 мая 2002 г. человек
На 1000 населения в янва
ре- марте 2002 г.
всего
из нее из-за недофинан-
сирования
из бюдже
тов всех
уровней
родив
шихся
умер
ших
естест
венный
прирост
(+),
убыль
(-) насе
ления
Всего
по республике
2268,4
210741
29619
11464
9,7
16,8
-7,1
города
Йошкар-Ола
2974,4
98747
10015
4475
8,8
13,8
-5,0
Волжск
2563,1
15581
4621
925
10,4
17,1
-6,7
Козьмодемьянск
2070,9
9706
3460
466
8,7
17,0
-8,3
районы
Волжский
2163,5
6202
7
208
11,1
17,3
-6,2
Горномарийский
1228,9
3726
-
744
9,0
21,5
-12,5
Звениговский
1884,8
15583
483
528
11,7
22,1
-10,4
Килемарский
1793,5
3354
1459
551
10,0
26,5
-16,5
Куженерский
1236,8
4873
551
246
11,3
14,3
-3,0
Мари-Турекский
1271,2
7933
1019
219
10,0
16,9
-6,9
Медведевский
2024,5
6207
1707
270
10,8
15,8
-5,0
Моркинский
1493,8
12563
3864
667
9,3
16,0
-6,7
Новоторъяльский
1242,5
4138
600
356
9,9
21,2
-11,3
Оршанский
1905,9
4845
508
87
9,1
21,2
-12,1
Параньгинский
1127,2
6607
596
193
10,5
15,5
-5,0
Сернурский
1370,5
6250
304
526
10.3
17,3
-7,0
Советский
1386,0
3478
-
539
9,8
18,0
-8,2
Юринский
1485,0
943
425
464
10,2
33,0
-22,8