Марий Эл, 28 мая, 2002, 13:25 — ИА Регнум. Госкомстат РМЭ выпустил доклад о социально-экономическом положении городов и районов за январь-апрель 2002 г.

Индекс

промыш

ленного

производства в %

к январю-

апрелю

2001 г.

(круп. и

ср. пред.)

Строительство

жилых домов

Производство в

сельхозпредприятиях в % к январю-апрелю 2001 г.

Оборот

рознич

ной

торгов

ли в %

к янва

рю

апрелю

2001 г

Объем

платных

услуг

населе

нию, в

% к ян

варю-

апрелю

2001г

Инвеc-

стиции в

основной ка

питал в

январе-

апреле

2002 г

кв. м

общей

пло-

щади

в % к

январю

апрелю

2001 г.

мяса

молока

Всего

по республике

104,6

23700

152,6

101,0

117,8

106,1

100,0

142,3

города

Йошкар-Ола

106,8

15890

184,5

113,5

97,0

107,5

95,9

131,3

Волжск

127,2

-

-

-

-

107,8

107,1

69,3

Козьмодемьянск

122,6

152

-

-

-

118,1

114,0

174,6

районы

Волжский

65,8

2059

в 3,2 р.

51,4

104,6

97,6

97,8

135,7

Горномарийский

208,0

-

-

118,2

110,0

120,5

142,4

113,2

Звениговский

92,8

1285

174,1

108,2

119,2

82,7

100,4

148,7

Килемарский

102,4

58

-

51,6

78,8

128,6

114,0

183,7

Куженерский

93,5

35

16,3

67,3

113,6

101,9

108,7

51,6

Мари-Турекский

310,2

395

79,3

80,4

131,1

95,7

81,7

в 3,2 р.

Медведевский

98,3

716

169,7

111,5

115,3

112,0

122,4

в 2,7 р.

Моркинский

56,8

1345

в 2,4 р.

85,2

114,1

110,0

127,6

125,3

Новоторъяльский

-

333

16,0

64,9

120,5

104,9

130,2

в 2,1 р.

Оршанский

109,7

171

109,6

68,2

123,2

116,8

125,9

в 2,8 р.

Параньгинский

129,0

796

192,7

75,3

115,7

105,4

103,1

129,5

Сернурский

155,6

465

в 8,3 р.

79,4

119,0

102,5

114,9

160,8

Советский

112,8

-

-

125,6

135,0

88,1

119,3

41,9

Юринский

44,5

-

-

63,8

67,6

111,0

126,4

в 60,1 р.

Средняя начислен-ная заработная

плата в

марте, рублей

Просроченная задол

женность по заработной плате на 1 мая 2002 г., тыс. рублей

Численность безработных,

зарегистрированных в органах

службы

занятости

на 1 мая 2002 г. человек

На 1000 населения в янва

ре- марте 2002 г.

всего

из нее из-за недофинан-

сирования

из бюдже

тов всех

уровней

родив

шихся

умер

ших

естест

венный

прирост

(+),

убыль

(-) насе

ления

Всего

по республике

2268,4

210741

29619

11464

9,7

16,8

-7,1

города

Йошкар-Ола

2974,4

98747

10015

4475

8,8

13,8

-5,0

Волжск

2563,1

15581

4621

925

10,4

17,1

-6,7

Козьмодемьянск

2070,9

9706

3460

466

8,7

17,0

-8,3

районы

Волжский

2163,5

6202

7

208

11,1

17,3

-6,2

Горномарийский

1228,9

3726

-

744

9,0

21,5

-12,5

Звениговский

1884,8

15583

483

528

11,7

22,1

-10,4

Килемарский

1793,5

3354

1459

551

10,0

26,5

-16,5

Куженерский

1236,8

4873

551

246

11,3

14,3

-3,0

Мари-Турекский

1271,2

7933

1019

219

10,0

16,9

-6,9

Медведевский

2024,5

6207

1707

270

10,8

15,8

-5,0

Моркинский

1493,8

12563

3864

667

9,3

16,0

-6,7

Новоторъяльский

1242,5

4138

600

356

9,9

21,2

-11,3

Оршанский

1905,9

4845

508

87

9,1

21,2

-12,1

Параньгинский

1127,2

6607

596

193

10,5

15,5

-5,0

Сернурский

1370,5

6250

304

526

10.3

17,3

-7,0

Советский

1386,0

3478

-

539

9,8

18,0

-8,2

Юринский

1485,0

943

425

464

10,2

33,0

-22,8