Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Китай стремительно наращивает военный потенциал и модернизирует свои Вооруженные силы, что вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, заявил 7 декабря министр обороны США Ллойд Остин в интервью изданию Defense One.

Ллойд Остин NATO North Atlantic Treaty Organization

По его словам, в таких условиях Соединенные Штаты принимают меры для поддержания своей конкурентоспособности.

«Темпы, с которыми Китай наращивает свой потенциал и развивает свою деятельность, заставляют нас беспокоиться», — заявил министр обороны США.

«Мы наблюдаем поведение Китая, которое вызывает определенную тревогу и не соответствует нашим убеждениям в том, что Индо-Тихоокеанский регион остается открытым и свободным», — сказал Ллойд Остин.

При этом он отметил, что действия Китая являются «злонамеренной деятельностью и весьма беспокоят» США.

«Некоторые случаи, на мой взгляд, можно считать дестабилизирующими в регионе», — заявил шеф Пентагона.

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