Берлин, 7 декабря, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Его считали кандидатом на министерский пост, теперь немецкий политик Карстен Шнайдердолжен посвятить себя другой задаче. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 7 декабря.

По сообщениям СМИ, предыдущий председатель парламентской группы СДПГ Карстен Шнайдер должен стать уполномоченным федерального правительства по землям Восточной Германии.

Официально должность называется «Государственный министр Восточной Германии и равных условий жизни».Пост политика в качестве руководителя парламентской группы СДПГ перейдет к вице-президенту предыдущей парламентской группы Кате Маст.

45-летний Шнайдер сменит представителя ХДС Марко Вандервица, который был назначен в федеральное министерство экономики в качестве представителя правительства в новых землях.

Карстен Шнайдер работает в Бундестаге с 1998 года. С 2005 по 2013 год он являлся официальным представителем парламентской фракции СДПГ по бюджетным вопросам, затем заместителем председателя парламентской группы, а с 2017 года — первым председателем парламента.