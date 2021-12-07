Москва, 7 декабря, 2021, 21:13 — ИА Регнум. На переговорах Владимира Путина и Джо Байдена обсуждались тема безопасности России и вопросы о границах влияния США на Украину. Такое мнение высказал 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

White House Джо Байден и Владимир Путин

«Ни для кого не секрет, что именно американская администрация практически полностью контролирует руководство Украины, её внешнюю и внутреннюю политику», — заявил эксперт.

«Американцы способны корректировать украинское законодательство, снимать и назначать министров, генпрокуроров и других представителей высших элит», — отметил Дудчак.

«США и НАТО не оставляют в покое Украину, но при этом отказывают России в её законом праве — обеспечить безопасность на своих собственных границах», — подчеркнул эксперт.

«Думаю, что вопросы нашей безопасности были одной из основных тем обсуждения», — заключил Дудчак.

Напомним, что 7 декабря состоялись переговоры между президентами России и США .