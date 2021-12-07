Москва, 7 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Поставки оружия и военное освоение блоком НАТО Украины несёт большие угрозы нашему государству, и эти угрозы в любом случае должны были обсуждаться во время прямого общения президентов России и США. Об этом 7 декабря ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

«Конечно, президенты обсуждали темы Украины, Донбасса», — заявил эксперт.

«Там проходят некоторые «красные линии», о которых говорил Путин, и которые намеревался игнорировать Байден», — пояснил Дудчак.

«Вряд ли российское руководство будет молчать и беспечно относиться к увеличению поставок вооружений на Украину из США и подконтрольных им восточноевропейских стран-членов НАТО, к нагнетанию напряжённости на Донбассе и осваиванию территории Украины в военных целях блоком НАТО», — пояснил эксперт.

«Всё это создает колоссальные угрозы России — от террористических до прямых военных», — заключил Дудчак.

Напомним, что 7 декабря состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.