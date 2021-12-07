Тбилиси, , 22:21 — REGNUM Между мэром Тбилиси Кахой Каладзе и оппозиционным депутатом произошла перебранка прямо на заседании столичного сакребуло (муниципального собрания), сообщает 7 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

Каха Каладзе Мельников Александр

Процесс утверждения нового тбилисского правительства проходит в сакребуло чрезвычайно шумно. Депутат от оппозиции Ираклий Надирадзе обвинил мэра в злоупотреблениях и больших тратах из городского бюджета. В частности, по словам депутата, Каладзе отдал своему родственнику всего за один лари городскую собственность, оцениваемую в 16 млн. лари (около $ 5,15 млн). Также он подверг мэра резкой критике за приобретение на городские средства дорогих новогодней ёлки и кустов из Милана.

Каладзе, чрезвычайно раздражённый этими обвинениями, обозвал Надирадзе «клоуном», сказав, что он удачно заменил в сакребуло бывшего «клоуна номер один» Левана Хабеишвили, ставшего депутатом грузинского парламента. А затем обращаясь к Надирадзе, сказал: «Сядь на место! Тебе — двойка!».

В свою очередь, Надирадзе сказал, что он воспринимает оскорбления со стороны мэра как комплимент себе.

«Забавно, что Каладзе, который ставит «двойку», не имеет к школам и университетам никакого отношения [напомним, что Каладзе — бывший футболист — ИА REGNUM]. Этого человека отличает цинизм и постыдное поведение. Не стоит отвечать на позорное поступок этого позорного человека», — заявил Надирадзе.

Председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе после всего случившегося обвинил оппозицию в умышленной попытке устроить провокацию. В свою очередь, опозиционные депутаты обвинили мэра в фальсификации результатов недавних выборов, кумовстве и коррупции.

Напомним, что 29 депутатских мандатов в столичном муниципалитете принадлежат правящей партии «Грузинская мечта», а остальные 21 — оппозиции.