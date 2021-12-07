Стокгольм, 7 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Осенью 2022 года архиепископ Церкви Швеции Антье Якелен уйдет в отставку. 30 октября в ходе богослужения она официально снимет с себя крест архиепископа и передаст обратно Церкви посох. Об этом 7 декабря сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Наверное, я уже достаточно стара. Я долго думала и в конце концов обрела умиротворение при принятии этого решения», — поделилась своими чувствами в интервью SVT архиепископ Якелен, которой в июне 2022 года исполнится 67 лет.

Антье Якелен была избрана на высший пост Церкви Швеции 15 октября 2013 года. Официальная интронизация состоялось в Уппсальском соборе 15 июня 2014 года. Она была первой женщиной в истории Церкви Швеции, которая занимала этот пост.

Отметим, что на сегодняшний день в Церкви Швеции большинство священников являются женщины.