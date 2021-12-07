Москва, , 19:57 — REGNUM Видеозапись с камер наблюдения в МФЦ «Рязанский», где произошла стрельба, опубликована в Сети 7 декабря.

Убийства

Ролик опубликовал интернет-ресурс Mash.

На кадрах видно, как злоумышленник спокойно прошёл через турникет и направился в помещение МФЦ. Спустя несколько секунд из дверей учреждения выбегают люди.

Стрелявший выходит следом и пытается перезарядить оружие, которое, по видимому, заклинило.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что злоумышленник использовал травматическое оружие, переделанное под боевые патроны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в МФЦ в Москве в результате стрельбы погибли два человека, трое ранены.

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