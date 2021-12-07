Ростов-на-Дону, , 19:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону ради строительства автомобильной дороги «Западная хорда» вырубят часть Кумженской рощи. Это следует из проекта изменений в генеральный план Ростова-на-Дону на 2007−2025 годы. Документ прошёл публичные слушания.

Роща Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Проектом предусмотрена вырубка деревьев в Кумженской роще на площади 1,6 гектара. В ответ на возражения участников публичных слушаний власти пообещали высадить 3,6 гектара деревьев на «вновь отведенном участке» в Советском районе.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года донской губернатор Василий Голубев выступил с инициативой приступить к строительству западной хорды Ростовского транспортного кольца, которая будет служить дублером улицы Малиновского, в 2022 году. Строительство транспортной артерии оценивается в 30 млрд рублей. Проект планируется реализовать на условиях государственно-частного партнёрства.