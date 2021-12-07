Ижевск, 7 декабря, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В Удмуртии после завершения полного курса вакцинации от коронавируса COVID-19 заболели 1995 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Rtyva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

После прививки «Спутник V» (ГамКовидВак) заразились коронавирусом 1570 жителей республики, после вакцины «ЭпиВакКорона» — 408 человек, после препарата «КовиВак» — 17 человек, после «Спутник лайт» — 222 жителя региона.

Из общего числа привитых граждан вакцинированы 151 184 жителя Удмуртии в возрасте старше 60 лет, 18 115 пожилых граждан получили прививку «Спутник лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 7 декабря прививку от коронавируса сделал 649 321 человек. Второй компонент препарата получили 463 523 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 112 349 человек.

Для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Читайте также: Почти 650 тыс. жителей Удмуртии вакцинировались от коронавируса