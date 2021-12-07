Элиста, 7 декабря, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди ковид-пациентов. Об этом 7 декабря информирует региональный оперштаб.

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С начала пандемии справиться COVID-19 не смогли 702 жителя Калмыкии, получившие положительный результат теста на коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии почти до конца января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений. Наряду с этим введена система QR-кодов.