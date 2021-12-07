Элиста, 7 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки получили положительный результат теста на коронавирус 20 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 7 декабря. Накануне в республике был выявлен 21 носитель коронавируса.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалось стационарное лечение, составило 255 человек. Состояние 23 человек остаётся тяжёлым. Режим самоизоляции соблюдают порядка 1 263 жителей республики.

Согласно оперативным данным, с начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 618 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 32 007 пациентов.