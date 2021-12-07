Иерусалим, 7 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Апелляционный суд Нидерландов постановил, что министр обороны ИзраиляБени Ганц и генеральный директор министерства обороныАмир Эшель имеют иммунитет от гражданских исков, в случае действий от имени государства. Об этом сообщает израильское изданиеnewsru.co.il.

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Апелляционный суд тем самым подтвердил решение суда низшей инстанции об отказе в иске к должностным лицам государства Израиль.

В 2020 году подданный Нидерландов палестинского происхождения Исмаил Зиада подал в суд на Ганца и Эшеля за действия Вооружённых сил Израиля (ЦАХАЛ) в ходе контртеррористической операции «Нерушимая скала» в секторе Газа, при которой в ходе бомбёжки погибли члены его семьи.

Иск был подан в соответствии с принятой в Нидерландах универсальной юрисдикцией в области прав человека. Данный порядок позволяет подавать иски по делам, связанным с нарушением прав человека, независимо от того, в какой стране мира произошло событие, ставшее основанием иска.

Суд пришёл к выводу, что Бени Ганц и Амир Эшель действовали от имени государства Израиль, официальными представителями которого являлись. Поэтому вопрос об их ответственности за гибель семьи истца можно рассматривать только в контексте оценки действий государства Израиль. А это находится за пределами компетенции суда Нидерландов.