Кабул, , 18:54 — REGNUM Турция и Катар пообещали работать вместе, чтобы вновь открыть аэропорт Кабула, пишет «8 Собх».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял этот вопрос во время своего визита в Доху в понедельник, 6 декабря.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который сопровождает Эрдогана в поездке, на вопрос журналистов о совместных усилиях Турции и Катара по открытию аэропорта Кабула, сказал:

«Мы ведем совместную работу».

Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдул Рахман Аль-Тани также подчеркнул, что его страна и Турция работают с временным правительством Афганистана для достижения соглашения о возобновлении работы аэропорта.

В последнее время появились сообщения о попытках ОАЭ принять участие в возобновлении работы аэропорта Кабула.