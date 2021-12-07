Ново-Огарево, Московская область, 7 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сожалеет, что не смог пообщаться с президентом России на саммите G20. Об этом 7 декабря он заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Владимира Путина и разговор с Байденом — все новости»

«К сожалению, мы не увиделись на саммите G20, но, надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лицом к лицу», — заявил Байден.