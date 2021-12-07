Оренбург, 7 декабря, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь. Она станет исключением из правил. До Нового года и после праздника сохранится запрет на работу предприятий общепита по ночам. Изменения внесены в указ губернатора об антикоронавирусных мерах.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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С 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года проведение в кафе, ресторанах, столовых банкетов (корпоративов), в том числе на условиях предварительного бронирования, допускается при предъявлении их совершеннолетними участниками QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 лица или факт перенесенного заболевания.

Стоит отметить, что в регионе расширили перечень организаций, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код. К государственным и муниципальным организациям, осуществляющим концертную, театральную деятельность, добавили заведения общепита. Эти учреждения должны обеспечить проведение проверки QR-кодов с помощью специального приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» и соответствия персональных данных сведениям из документа, удостоверяющего личность.