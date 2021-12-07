Москва, 7 декабря, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Законопроект о введении в России QR-кодов требует обсуждения, комментарии, которые пользователи оставляли в телеграм-канале, будут изучаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Законопроект требует обсуждения. Надо работать с правительством, с экспертами. Мы ждем отзывы из регионов. В целом задача Госдумы — работать с обществом», — отметил Володин.

Вместе с тем пост в телеграм-канале Володина о правительственных инициативах набрал за несколько дней рекордные более 1 млн просмотров и свыше 720 тыс. комментариев. Многие комментирующие отдельно уточняют, что они ботами не являются.

«Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь», — подчеркнул спикер Госдумы.

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