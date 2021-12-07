Оренбург, 7 декабря, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Губернатор Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по борьбе с COVID-19.

Марина Каширская ИА REGNUM Хоровод

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В регионе запретили новогодние хороводы. С 20 декабря при проведении праздничных театрализованных представлений наполняемость залов должна составлять не более 75%. При этом зрители должны находится друг от друга на безопасной дистанции. Проведение тематических мероприятий у новогодней елки в фойе и холлах попало под запрет. Помещения должны подвергать дезобработке и проветриванию.

В школах новогодние мероприятия разрешены для каждого класса по отдельности с соблюдением антикоронавирусных мер. После каждого мероприятия обязательна дезинфекция и проветривание актового или спортзала.

Допускается присутствие на новогоднем празднике в начальной школе одного родителя (законного представителя). Аналогичные требования предъявляются к порядку проведения утренников для воспитанников детских садов.