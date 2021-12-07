Москва, , 18:15 — REGNUM В Госдуме 13 декабря состоится серия встреч вице-премьера Татьяны Голиковой со всеми фракциями Госдумы, темой станет пакет законопроектов о введении в России QR-кодов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Первая встреча пройдёт в 10 утра во фракции «Единая Россия» и далее — во всех фракциях», — сказал Володин.

Он также добавил, что примет участие в заседании фракции.

Во встречах с парламентариями также примут участие глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Росздравнадзора Анна Попова.

Ранее сообщалось, что встречи парламентариев с представителями правительства РФ должны были состояться на этой неделе.