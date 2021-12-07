Тюмень, 7 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Тюменской области синоптики прогнозируют резкое похолодание. На данные Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» ссылаются региональная спасательная служба.

40.mchs.gov.ru Мороз и гололёд

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В ночь на 8 декабря температура атмосферного воздуха составит −19…−24 градуса по Цельсию, днём до — 23. На севере области, в Уватском районе значения ударят морозы от — 27 до-32.

Тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Следует заранее запастись теплыми вещами, продуктами, зарядить мобильные телефоны, предупреждают в ГУ МЧС России по Тюменской области.